У Тернополі рятувальники гасять масштабну пожежу з ночі на площі 9 000 квадратних метрів

10 вересня 2023, 13:36

У місті Тернопіль триває активна ліквідація великої пожежі на одному з місцевих підприємств, як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вогонь спалахнув близько 3 години ночі та загасити його досі не вдалося.

"Сьогодні вночі о 3-й годині надійшло повідомлення про масштабне загоряння на одному з підприємств. На місце події були негайно відправлені рятувальники та тактичний пожежний робот із Рівного. У ліквідації беруть участь 50 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки", - зазначається у повідомленні ДСНС.

Попередньо встановлено, що площа пожежі становить приблизно 9 тисяч квадратних метрів, і цю інформацію було отримано завдяки використанню безпілотника. Підприємство має одноповерхову будівлю загальною площею 13 000 квадратних метрів, яка виконана із сендвіч-панелей і обладнана металевим покриттям на металевих фермах. Усередині будівлі є пінопласт.

За даними рятувальників, пожежу вдалося локалізувати приблизно о 6-й годині ранку, але процес ліквідації триває. На щастя, поки не було виявлено постраждалих осіб. Причини спалаху пожежі наразі встановлюються.