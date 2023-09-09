Херсон знов під обстрілом росіян, є руйнування цивільних об’єктів - ОВА

10 вересня 2023, 14:08

Близько о 7:00 годині ранку 10 вересня російські війська здійснили напад на центр міста Херсона. Противник атакував навчальний заклад і житлові будинки, згідно з повідомленням Херсонської ОВА.

Наслідком обстрілу ворожими снарядами стали пошкоджені дах і вікна освітньої будівлі. Крім того, житловий будинок також потрапив під обстріл. У 68-річної жінки виявили ситуаційно-невротичну реакцію, і їй було надано медичну допомогу, після чого її залишили на місці події. Відзначимо, що на місці інциденту працюють всі необхідні рятувальні та допоміжні служби.

📌За повідомленням ДСНС: «Через влучання снаряда виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. Полум’я охопило дах будівлі, але завдяки професійним діям рятувальників, вдалось врятувати житлові кімнати від загоряння. Пожежу ліквідовано на площі 200 кв.м. До гасіння залучалось 12 вогнеборців та 2 одиниці техніки».

❗ Важливо підкреслити, що Херсон та правобережну частину Херсонської області українські війська звільнили восени минулого року. Проте окупанти продовжують здійснювати обстріли деокупованих населених пунктів. Наприклад, в суботу, 9 вересня, російські війська обстріляли селище Сонячне, де ворожі снаряди пошкодили приватні будинки. Унаслідок цієї атаки загинув 48-річний чоловік. Загалом, за даними області, протягом минулої доби ворог здійснив 54 обстріли, випустивши 247 снарядів з мінометів, артилерії, систем "Град" та безпілотників.