Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини

11 вересня 2023, 20:05

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини, яка прибула з неоголошеним візитом до України. Про це було повідомлено пресслужбою глави держави у понеділок, 11 вересня.

Під час зустрічі Зеленський висловив подяку Німеччині за важливу військову та фінансову підтримку України. "Я дякую канцлеру Шольцу, його команді та всьому німецькому народові. Під час мого візиту до Німеччини ми відчували сильну підтримку з боку вашого суспільства", - сказав він.

Президент також позитивно оцінив той факт, що Бербок розпочала свій візит з огляду одного з енергетичних об'єктів у Київській області. Він зауважив, що зміцнення стійкості енергетичної сфери є важливим завданням для України перед приходом зими.

Зустріч також була присвячена нагальним потребам Збройних Сил України. Президент висловив підтримку подальшого зміцнення протиповітряної оборони, зокрема для захисту півдня України та зернового коридору.

Зеленський також відзначив важливість залучення додаткової допомоги для підвищення ефективності артилерії, зокрема за допомогою систем калібру 155 мм та ракет великої дальності.

Під час зустрічі було обговорено питання європейської інтеграції України та досягнуті успіхи щодо виконання рекомендацій Єврокомісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зеленський висловив готовність до тісної співпраці з Німеччиною у підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, запланованої на літо 2024 року в Берліні. "Важливо забезпечити максимально конкретні практичні результати Конференції", - підкреслив Володимир Зеленський.