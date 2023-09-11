На росії продовжує страждати цивільна авіація. Чергова аварійна ситуація

12 вересня 2023, 20:48

На росії пасажирський літак здійснив екстрену посадку посеред пшеничного поля в Новосибірській області. За даними державного агентства "росавіація", інцидент стався без постраждалих.

Літак "Аеробус" A320 авіакомпанії "Уральські авіалінії" виконував рейс із Сочі до Омська. Екіпаж був змушений здійснити аварійну посадку "на ґрунт" приблизно о 05:44 ранку за московським часом.

"Посадка була виконана на підібраний майданчик поблизу населеного пункту Кам'янка, що знаходиться приблизно за 180 кілометрів від Новосибірська", – повідомляє "росавіація".

Кількість пасажирів на борту варіюється в залежності від джерела інформації. За даними "росавіації", на літаку перебувало 159 пасажирів і 6 членів екіпажу, в той час, як мнс росії повідомляє про 167 осіб, включаючи 6 членів екіпажу та 23 дітей. Губернатор Новосибірської області стверджує, що на борту перебувало 170 осіб.

За інформацією "риа новости", всі пасажири та члени екіпажу були благополучно евакуйовані та не постраждали. Літак не зазнав пожежі чи помітних пошкоджень, хоча деякі зображення з місця посадки показують, що правий бік літака був закопчений.

Для пасажирів було організовано тимчасове розміщення в місцевому Будинку культури найближчого населеного пункту. З Омська на допомогу прибув Ан-26 з рятувальниками від "росавіації", і також в напрямку Новосибірська було відправлено автобуси для організації допомоги.

А щоб у переляканих пасажирів незручних питань не виникало, – влада пообіцяла роздати всім, хто вже прощався з життям, – по 100 тисяч російських грошей.