Потужна пожежа на росії: палав мазут на заводі у башкирському Салаваті

12 вересня 2023, 17:56

Знов виникла велика пожежа на російському заводі по виробництву бітуму «девон». Масштабне горіння та задимлення відбулось у башкирському Салаваті. Місцеві мешканці охоче фільмують та фотографують величезний стовп чорного диму, який безмежно здіймається вгору.

🔥 За повідомлень місцевої влад, – палає мазутна яма, розташована поруч з паливними цистернами, а попередні причини потужної пожежі у Салаваті – порушення техніки безпеки при проведенні якихось робіт.

📌 З офіційної заяви російської мнс :

«У Салаваті помітили клуби чорного диму. МНС надало деталі: По вулиці Молодогвардійців у Салаваті спостерігається задимлення на території підприємства "Девон" у не діючій мазутній ямі площею 300 кв. м. Постраждалих немає.

🚒 Для гасіння пожежі залучено 31 особу та 12 одиниць техніки, зокрема 23 особи та 7 одиниць техніки від мнс на росії. Пожежу на промисловій території у Салаваті повністю ліквідовано»