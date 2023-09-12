Атака на Одещину дронами тривала 4,5 години, 7 людей постраждало

13 вересня 2023, 18:42

У ніч з 12 на 13 вересня російська федерація вчинила атаку на південну частину Одеської області за допомогою численних груп безпілотників, спрямованих на Ізмаїльський район. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, підтверджуючи факт влучання ворожих БпЛА.

«Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу. Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб», - зазначив Кіпер.

За інформацією Сил оборони півдня, атака російських безпілотників тривала близько 4,5 годин. Противник вкотре для атак обрав цивільну інфраструктуру Подунав'я.

Збройні сили ППО (повітряна оборона) забезпечили збиття 32 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136, але, на жаль, були попадання в припортову інфраструктуру. Декілька нежитлових будівель були пошкоджені, також сильна пожежа виникла на стоянці вантажних автотранспортних засобів. Відзначимо, що пожежу оперативно було приборкано.

У результаті атаки поранено шестеро водіїв вантажівок і одного місцевого жителя, всіх їх доставлено до медичних установ. За даними прокуратури, один із водіїв перебуває у критичному стані. Олег Кіпер додав, що троє з постраждалих також перебувають у важкому стані.

У результаті обстрілу пошкоджено об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, а також стоянку вантажних автотранспортних засобів. Прокурори, спільно з іншими правоохоронними органами, фіксують наслідки цих подій.

За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).