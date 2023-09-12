Атака на Севастополь: пошкоджено великі кораблі російського Чорноморського флоту

13 вересня 2023, 14:06

У ніч 13 вересня на Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе сталася потужна вибухова подія, яку описують як "бавовна".

Першим відреагував михайло развожаєв, – так званий «голова» окупаційної влади Севастополя, та підтвердив ракетний удар по місту і заявив, що цю атаку, за його словами, відбила система протиповітряної оборони рф. Одночасно він повідомив, що, за попередніми даними, 24 особи постраждали внаслідок цієї атаки. Проте, з неофіційної інформації стає відомо, що поранення отримали 26 осіб, і ще два працівники заводу загинули.

У відеозаписах, що з'явилися в соціальних мережах із Севастополя, можна побачити, що на території підприємства, яке спеціалізується на будівництві та ремонті російських кораблів, сталися як мінімум три потужні вибухи. Також є повідомлення про серйозні втрати у Чорноморського флоту рф.

📌На росіян було спрямовано не тільки ракети, як стало відомо згодом.

Після третьої години ночі 13 вересня мешканці Севастополя повідомили про щонайменше сім вибухів, які сталися у районі Південної бухти. Офіційно міністерство оборони російської федерації підтвердило, що місто було дійсно атаковано крилатими ракетами, але й зазначили, що надводними дронами також.

У заяві російського військового відомства сказано: «Сьогодні вночі Збройні Сили України завдали удару 10 крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе у Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем».

У свою чергу, російська сторона традиційно стверджує, що вони збили сім із 10 ракет і знищили всі надводні дрони. Проте, було визнано, що внаслідок влучення ракет два кораблі отримали пошкодження, але вони, як стверджується, – перебували на ремонті.

📌Зробили «боляче» Чорноморському підводному та надводному флоту росії

За даними ТГ-пабліку «Shot», зазначається, що в наслідок атаки, – пошкодження отримали дизель-електричний підводний човен "ростов-на-дону" і великий десантний корабель "мінськ", які перебували на ремонті в сухому доку.

З інших джерел також надійшла інформація про можливі пошкодження великого російського десантного корабля "ропуча" і підводного човна-носія ракет «калібрів» – «KILO».

Днем раніше, за даними аналітика ОSINT МТ Андерсона, – супутник зафіксував ці російські кораблі ще вранці в сухому доку в Севастополі.

На цей час офіційної інформації про цю вибухову подію не надходило. Проте, джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили українським ЗМІ, що в Севастополі дійсно сталося ураження великого десантного корабля і підводного човна російської федерації.

📌Сучасна зброя, що робить «боляче» окупантам

За інформацією видання "Мілітарний", журналісти висунули версію стосовно кораблів, які Росія могла втратити у результаті сьогоднішньої атаки. Згідно з аналізом супутникових знімків, вони вважають, що на момент подій у сухому доку знаходились великий десантний корабель проєкту 775 і підводний човен, ймовірно, проєкту 877/636, які можуть бути ідентифіковані як ВДК "мінськ" і підводний човен "ростов-на-дону".

"Завдяки знімкам з місця подій можна підтвердити цю тезу. На одному з фото можна чітко побачити характерні обводи десантного корабля проєкту 775", - відзначається в матеріалі.

Згідно з фотографіями, наведеними ЗМІ, видно, що судно зазнало серйозних пошкоджень внаслідок удару та масштабної пожежі. Корабель отримав значну пробоїну в лівому борту в районі надбудови, що може свідчити про те, що крилата ракета потрапила під прямим кутом в машинне відділення.

"Беручи до уваги характер та ступінь пошкоджень, а також складність ремонту суден проєкту 775, які виготовлені в Польщі, можна сказати, що корабель, швидше за все, не підлягає відновленню", - підбивають підсумок журналісти.

Стосовно іншого невідомого судна, яке може виявитись підводним човном проєкту 877/636, відомого як "варшавянка" та носієм крилатих ракет "калібр", залишається невідомим стан та доля цього судна.

Журналісти та видання припускають, що були застосовані франко-британські малопомітні крилаті ракети SCALP/Storm Shadow, які вважаються ракетами повітряного базування і запускаються з модифікованих українських бомбардувальників Су-24М.