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Суспільна думка
Події
13 вересня 2023, 17:34

Порт Севастополя вдало атакували «квадратними» ракетами «Storm Shadow - ЗМІ

Українські військові вчинили масштабний та влучний удар на штаб Чорноморського флоту росії, який знаходиться в тимчасово окупованому Севастополі, за допомогою британських крилатих ракет «Storm Shadow». Цю інформацію повідомив телеканал Sky News у середу, 13 вересня, посилаючись на власні джерела.

🚀«Українські та західні джерела повідомили про застосування британських крилатих ракет "Storm Shadow"», - йдеться в повідомленні.

Наразі Міністерство оборони Великобританії ще не надало коментарів щодо цієї інформації.

💥Варто зазначити, що вночі у Севастополі сталася серія потужних вибухів, а пізніше міністерство оборони російської федерації оголосило про атаку, в результаті якої було запущено 10 крилатих ракет на судноремонтний завод імені С. Орджонікідзе, що призвело до пошкоджень двох кораблів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України також підтвердило успішні удари по об'єктах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Севастополі.

Джерело: "Sky News"
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