Колишнього очільника МОЗ Степанова заочно заарештовано по справі «Поліграфкомбінату»

14 вересня 2023, 17:43

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про заарештування колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова заочно. Про це 14 вересня повідомили Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"ВАКС заарештував ексочільника ДП 'Поліграфкомбінат', підозрюваного в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн", — йдеться у телеграм-каналі НАБУ.

Уточнено, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід 13 вересня за клопотанням детективів НАБУ, яке було погоджено прокурором САП.

"Після затримання особи та доправлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — додали в САП.

📅21 липня НАБУ і САП повідомили Максима Степанова про підозру у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство "Поліграфічний комбінат 'Україна'". 22 липня Степанов заявив, що перебуває у відрядженні.

📅18 серпня Степанова та керівницю його благодійного фонду Юлію Пилипко Національне антикорупційне бюро запросило для допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні та для отримання клопотань про обрання запобіжного заходу.

📌Максим Степанов був міністром охорони здоров'я від березня 2020 року до травня 2021 року та раніше обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.