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Суспільна думка
Події
15 вересня 2023, 21:11

ЗСУ використали дрон з гучномеовцем для ультиматму росіянам в Андріївці при деокупації

Під час деокупації Андріївки українські військові використали незвичайний метод, а саме, унікальний дрон із гучномовцем, щоб надати російським солдатам можливість здатися. Цю інформацію поширила Третя окрема штурмова бригада ЗСУ у Telegram.

«Після знищення командирів 72-ї омсбр росії залишки окупантів ще ховалися в оточеному селищі. Бійці Третьої штурмової підняли в небо БПЛА з гучномовцем, і командир 2-го штурмового бата оголосив ворогові ультиматум: полон чи смерть. Внаслідок бойової операції частина окупантів здалася», - розповіли військові.

📅Раніше, 14 вересня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові визволили село Андріївка в Бахмутському районі. Проте ця інформація була спростована Третьою штурмовою бригадою, яка заявила, що в районі населеного пункту тривають бої.

✅ Однак вже 15 вересня Генштаб підтвердив інформацію про звільнення Андріївки.

ЗСУ під час операції оточили російські війська в Андріївці та відрізали їх від основних сил, що призвело до значних втрат у російських рядах протягом двох попередніх днів.

Джерело: "3-тя окрема штурмова бригада"
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