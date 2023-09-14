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Суспільна думка
Події
15 вересня 2023, 14:33

На росії палає підшипниковий завод у Самарі – росЗМІ

На росії відбулася чергова «бавовняна» подія, зокрема, спалахнула потужна пожежа на заводі, який спеціалізується на виробництві підшипників у місті Самара. Місцеві Telegram-канали повідомили про цей інцидент 15 вересня.

🔥Пожежу супроводжує стовп густого диму, який видно з різних районів міста. За даними повідомлення, на території заводу виникла пожежа в резервуарі з мастилом, яка охопила площу приблизно 100 квадратних метрів. На ліквідацію події призначено понад 70 рятувальників та 22 одиниці техніки.

📌Наразі немає інформації про можливі жертви чи постраждалих внаслідок цієї події, а офіційний коментар щодо ситуації ще не надходив.

📅Варто зазначити, що 14 вересня на росії також виникла масштабна пожежа поблизу Саратова. За попередніми даними, причиною її виникнення стала розгерметизація газопроводу Піщаний-Умет-Сторожівка, що спричинило подальше загоряння.

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