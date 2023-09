16 вересня 2023, 16:24 SpaceX здійснили успіний запуск ще 22 супутників зв’язку Starlink Компанія SpaceX, заснована відомим мільярдером Ілоном Маском, успішно провела ще один запуск своєї ракети-носія Falcon 9. Це вже другий успішний запуск цього тижня, і він був призначений для виведення на орбіту нової партії міні-супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. Про це компанія оголосила у своєму офіційному акаунті в соціальних мережах. Запуск ракети відбувся в п'ятницю о 23:38 за часом Східного узбережжя США (у суботу о 06:38 за Києвом) зі стартового комплексу №40, розташованого на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Приблизно за годину після запуску, всі 22 супутники Starlink були успішно виведені на орбіту. Запуск відзначився ще однією успішною вертикальною посадкою першої багаторазової ступені ракети-носія. Ця ступінь вже використовувалась вп'яте і після відділення від ракети вона здійснила керовану посадку на морську платформу-дрон під назвою "Just Read the Instructions" в Атлантиці. В підсумку, це був 108-й запуск інтернет-супутників з моменту початку проєкту Starlink у травні 2019 року і 39-й запуск цього року. За цей період SpaceX вивела на орбіту понад 5,1 тисячі супутників Starlink. Хоча деякі з них вийшли з ладу чи зійшли з орбіти, на цей час в мережі Starlink працює понад 4,6 тисячі супутників, що робить її однією з найбільших інноваційних супутникових платформ для надання Інтернету. Liftoff! pic.twitter.com/DRBfdUM7JA — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020 Falcon 9’s first stage booster has landed on Landing Zone 1, a first for a human spaceflight mission pic.twitter.com/VhjpruRbMC — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023 Irta-fax irtafax.com