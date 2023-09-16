На росії загубили ракету «Кинджал» в Тульській області – росЗМІ

16 вересня 2023, 17:31

У середині серпня на росії загубили ракету "Кинджал" у Тульській області, і тільки через місяць, 12 вересня, її вдалося виявити під час польових робіт. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко на своєму Telegram-каналі у суботу, 16 вересня.

🚀російська аеробалістична, високовартісна, «аналогов-нєт-на» ракета була знешкоджена на місці виявлення, що призвело до потужного вибуху та попередньої евакуації кількох сіл навколо.

"За даними російських ЗМІ, був знищений боєприпас, який МіГ-31К втратив під час атаки рф по Україні 11 серпня", - повідомив журналіст.

📅Треба відзначити, що росія випустила чотири ракети "Х-47 Кинджал" 11 серпня. Три з них були спрямовані на Івано-Франківську область, але одна із них загубилася під час цієї атаки.

📅Нагадаємо, що 11 серпня українські пілоти, які мали навчатися на винищувачах F-16, були ціллю російського ракетного удару в Івано-Франківській області. Зокрема, в Києві та ще деяких регіонах лунали вибухи.