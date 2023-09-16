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Суспільна думка
Події
17 вересня 2023, 20:39

Звільнення Кліщіївки під Бахмутом підтвердили в ЗСУ

Українські захисники підтвердили, що їм вдалося звільнити від російських загарбників населений пункт Кліщіївка під Бахмутом. Про це в Telegram написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України ‘Лють’», - зазначив він.

✅Також, 17 вересня, у неділю, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував воїнам за деокупацію української землі у своєму Telegram-каналі.

❗Проте російські окупаційні війська не залишають спроб відновити контроль над втраченою територією.

Джерело: "Командувач Сухопутних військ ЗСУ"
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