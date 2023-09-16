На росії напали на нафтову компанію в Іркутську, росЗМІ пишуть про захоплення

17 вересня 2023, 17:09

На росії захоплюють нафтову компанію в Іркутську. Десятки добре озброєних людей на гелікоптерах провели штурм підприємства. Повідомляють російські засоби інформації в соціальних мережах.

📌Новина про силове захоплення підприємства "Дулісьма" в Приангар'ї з'явилася в соціальних мережах. Також з’явилось коротке відео зі штурмовими діями, які супроводжувались стріляниною.

📌За однією з версій, конкуренти намагалися захопити компанію в стилі 90-х, за іншою — це частина розбірок між співвласниками підприємства.

Докладні подробиці наразі невідомі.

❗Обережно, на відео присутня росіянска ненормативна лексика!