В Донецьку потужні вибухи. Пошкоджена будівля «адміністрації» пушиліна

18 вересня 2023, 18:55

Сьогодні, 18 вересня, в окупованому Донецьку вдень стався потужний вибух з великим задимленням. Пізніше стало відомо, що удар було нанесено по будівлі адміністрації так званого голови "днр" дениса пушиліна. Про обстріл центру міста повідомляють чисельні окупаційні інформ-ресурси, а також місцеві жителі, які охочу фільмують подію.

🚀Олексій Кулемзін, представник адміністрації Донецька, поділився інформацією у Telegram, наголошуючи, що центр міста опинився під обстрілом, зокрема бульвар Пушкіна.

💥В російському виданні "риа новости" стверджується, що будівля адміністрації голови "днр" отримала незначні пошкодження в результаті обстрілу.

👀денис пушилін, лідер самопроголошеної республіки, традиційно звинуватив владу України, стверджуючи, що обстріл міста вчинили українські війська та заподіяли шкоду цивільній інфраструктурі. За його словами, жертв і поранених не було.