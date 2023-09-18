У Львові росіяни знищили 300 тонн гуманітарних вантажів, загинула людина

19 вересня 2023, 18:46

Російські безпілотники у Львові зруйнували склад, де зберігалася гуманітарна допомога від релігійної благодійної організації "Карітас-Спес" з обсягом в 300 тонн. Про це повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

«Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації “Карітас-Спес” у Львові на заході України. Цей важливий гуманітарний склад, де було близько 300 тонн гуманітарних вантажів, вигорів вщент. Упродовж року удари по гуманітарних активах посилились, що впливає на тих, хто вже потерпає від жахливих наслідків війни.

Гуманітарні співробітники, установи та активи захищені згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Удари по них або невибіркові удари суворо заборонені. Міжнародне гуманітарне право не є вибірковим, це зобов'язання, якого потрібно дотримуватися», - сказала Браун.

📢Російська армія обстріляла Львів о 5 ранку 19 вересня. Мер міста Андрій Садовий заявив про знищення трьох складських приміщень. До місця подій негайно прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Окрім гуманітарної допомоги від "Карітас-Спес", було зруйновано склад вікон польської компанії "Fakro" та склад побутової хімії. ❗ Загинув 26-річний працівник складу.

✅О 17:21 в ДСНС повідомили, що пожежу на складах було ліквідовано. На місці події працювало близько 125 рятувальників та понад 30 одиниць спецтехніки.