Херсон під ворожим обстрілом: загинув поліцейський та пасажир тролейбуса

19 вересня 2023, 16:19

У Херсоні в результаті ранкового обстрілу стали жертвами агресії росії двоє пасажирів тролейбуса, які отримали важкі поранення, а також загинув поліцейський. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко через свій телеграм-канал.

«Сьогодні о 09:35 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. На вул. Нафтовиків влучили у тролейбус №9. Через ворожу атаку поранені двоє людей. Вони доправлені до лікарні. Загинув старший сержант поліції, який перебував поруч», — написав він.

📌Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив цю інформацію, додавши, що загиблий сержант поліції, 49-річний Андрій Тарчинський, служив миротворцем у Боснії та Герцеговині, а також в Косово, також пройшов Іловайський котел.

📌Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що у тролейбусі поранення отримали чоловіки 33 та 57 років.

Пізніше, у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу.

Унаслідок ворожого влучання також загорілася складська будівля — рятувальники гасили пожежу площею близько 1000 кв.м.

📅Раніше, під обстріл росіян вже потрапляв тролейбус у Херсоні, уранці 3 серпня поранення отримали три пасажири, які їхали на роботу.

📌Після 15.00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей. Загалом в обласному центрі за сьогодні 3 поранених і 2 загиблих на цю годину. – повідомив Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.