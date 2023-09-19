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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 вересня 2023, 17:27

СБУ знищили російське антидронове обладнання та інші розробки агресора

На Сватівсько-Куп’янському напрямі співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях💥знищили кілька одиниць потужного спеціального військового обладнання окупантів.

✅Серед них – російський комплекс «Силок-01», призначений для виявлення та виведення з ладу українських дронів. Загарбники приховали техніку на даху будівлі. Однак передова оперативна група СБУ розвідала місцезнаходження російського антидронового обладнання та знищила його… за допомогою ударного дрона.

✅Також оперативники встановили координати розміщення російської системи «Поле-21» (частина комплексу РЕБ «Житель»). Вона придушувала радіосигнал, супутникову навігацію та чинила перешкоди ЗСУ у використанні високоточної зброї. Обладнання знищено точковим ударом з повітря.

✅Виявлено та ліквідовано систему радіоелектронної розвідки «Муром-М», яку окупанти розташували на висотній вежі для цілодобового стеження за територією, аби вчасно помічати переміщення українських військ.

💪Співробітники СБУ продовжують спеціальні заходи на лінії бойового зіткнення для підтримки руху наших Сил оборони.

🚀💥 Нищимо ворога до повної перемоги України!

Джерело: "ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях"
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