Гелікоптер олігарха-втікача Жеваго передано українським військовим (ВІДЕО)

20 вересня 2023, 20:16

Гелікоптер колишнього депутата та акціонера АТ «Банк "Фінанси та кредит"» Костянтина Жеваго було передано одній з військових частин Збройних Сил України. Як повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР), Жеваго використовував цей повітряний засіб для особистих потреб, перебуваючи на території України.

✅Військове командування країни вирішило примусово провести відчуження гелікоптера для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин.

ДБР нагадало, що під час розслідування кримінального провадження Костянтину Жеваго було пред'явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, визначених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Крім того, численні топменеджери банку також стали об'єктами підозр.

На сьогодні Костянтин Жеваго переховується від українського суду за кордоном. У 2019 році його повідомили про підозру в рамках кримінального розслідування щодо розтрати 113 мільйонів доларів коштів банку «Фінанси та кредит».