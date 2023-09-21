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Суспільна думка
Події
21 вересня 2023, 20:22

Масований ракетний обстріл Києва та області: ліквідація наслідків

Вранці, 21 вересня, війська росії здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. У Києві внаслідок цього постраждали сім людей. Трьох людей довелось відправити в стаціонар. Серед потерпілих дитина — 9-річна дівчинка.

📌За інформацією КМВА:

З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 870 тривог. Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.

Дарницький р-н:

  • падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;
  • станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;
  • пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;

Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає.
Шевченківський р-н:

  • пошкоджено газову трубу без загоряння;
  • в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;
  • пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація по постраждалим наразі відсутня.

📌За інформацією Офісу Генерального прокурора:

Повітряна атака на столицю — розпочато розслідування

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 вересня 2023 року близько шостої години ранку зс рф в порушення законів та звичаїв війни здійснили ракетний обстріл по об'єктах цивільної інфраструктури м. Києва.

Зафіксовано падіння уламків ракет у декількох районах столиці. Є пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд та транспортних засобів. У Дарницькому районі на території СТО виникла пожежа.

Попередньо, за допомогою звернулось 7 потерпілих, троє з них доставлені в лікарню із травмами. Серед постраждалих 9-річна дитина.

Тривають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти цивільного населення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

📌За інформацією Головного управління ДСНС України у м.Києві:

На місці подій працювали 55 рятувальників та 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

  • Дарницький район: внаслідок падіння уламків, виникла пожежа в будівлі на території станції технічного обслуговування, а також у двох автомобілях на прилеглій території на орієнтовній площі 150 кв. м. Руйнування на площі 200 кв. м. Рятувальники ліквідували займання о 7:52. В поруч розташованому двоповерховому будинку вибито вікна та травмовано 7 осіб, з них 1 дитину (госпіталізували 3 особи).
  • Шевченківський район: в адміністративній будівлі пошкоджено віконні блоки з 1 по 7 поверхи. Загоряння та потерпілих немає.

❗ Дякуємо нашим надійним і відважним ППО за безперервний захист неба над столицею!

Джерело: "КМВА, ДСНС, Офіс генпрокурора"
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