Внаслідок російського ракетного удару в центрі Черкас зруйновано готель, людей дістають з-під завалів

21 вересня 2023, 13:56

У центрі Черкас внаслідок ракетного удару росії зруйнована будівля готелю, постраждали десять людей, одного чоловіка дістали з-під завалів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Попередньо, було повідомлено про сімох постраждалих, але по ходу ведення пошуково-рятувальних робіт, – кількість постраждалих людей зросла до десяти.

«В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці», — написав Клименко у своєму телеграм-каналі вранці, 21 вересня.

📢 Клименко опублікував відео порятунку чоловіка з-під завалів та додав, що рятувальна операція триває, шукають постраждалих, які, ймовірно, ще можуть перебувати під завалами.

✅За уточненою інформацією, силами ППО загалом збито чотири російські ракети над територією Черкаської області.

📢 Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 шпиталізовано, двоє потерпілих знаходяться у тяжкому стані.

📢 Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив у фейсбуці, що рух у центральній частині міста тимчасово перекритий.