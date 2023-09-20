Масована ракетна атака росії на Рівне. Ворог відновив удари по енергетиці. Наслідки

21 вересня 2023, 15:48

📌За інформацією від Рівненської ОВА:

На Рівненщині внаслідок ракетної атаки росії є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру обласного центру. Як повідомив начальник ОВА Коваль, постраждала СТО і п'ять автівок, які знаходилися на її території.

"Без людських жертв. Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго", - написав він у Telegram.

🔥Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному. Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень.

✅ Пожежа повністю ліквідована.

💥 Понад 30 квартир в Рівному постраждали від сьогоднішніх ракетних ударів російських терористів.

🔸 Вікна і двері пошкоджені як в помешканнях рівнян, так і в під’їздах багатоповерхівок. Наразі працюють бригади, які встановлюють збитки. Після цього розпочнемо заміну скла в приватних оселях коштом місцевого бюджету. - пообіцяли в Рівненській ОВА.

📌За інформацією від Офісу Генерального прокурора:

Ракетні удари по Рівному – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 вересня 2023 року близько 6:20 збройні сили рф обстріляли крилатими ракетами низку об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури Рівного. Частина Рівненського району залишилась без електроенергії.

За попередньою інформацією, обласний центр обстріляли ракетами класу Х-101.

На місця подій виїжджали рятувальники, слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області.

📌За інформацією від Рівнеобленерго:

Станом на 9:20 енергетики повністю відновили розподіл електричної енергії жителям Рівненщини після ударів РФ, повідомили у Рівнеобленерго. Після ранкової атаки відновили електропостачання у 90 населених пунктів, це 49 тисяч споживачів.

На Рівненщині внаслідок ракетної атаки росії є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру обласного центру.

⚡На жаль, але вже можна констатувати, що ворог поновив удари по енергетичній інфраструктурі.