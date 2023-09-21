В Севастополі серия потужних вибухів, горить штаб Чорноморського флоту рашистів

22 вересня 2023, 14:12

У Севастополі, що тимчасово перебуває під окупацією російських загарбників, сталася серія потужних вибухів упродовж світового дня. Ракетний удар відбувся по штабу Чорноморського флоту російської федерації. Про це заявив окупаційний "губернатор" михайло развожаєв у п'ятницю, 22 вересня.

"По штабу флоту вороги завдали ракетного удару", - повідомив він і додав, що уламок впав поблизу театру Луначарського, розташованого в центрі міста. 🚀

🚒За його словами, всі оперативні служби виїхали на місце події. Інформація щодо потерпілих поки невідома.

🚒За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", до штабу прибули принаймні десять автомобілів швидкої допомоги, а окупанти розгорнули димові завіси.

📢 Повідомляється також про обстановку в Криму крім потрапляння до штабу чорноморського флоту росії:

💥вибухи у Бахчисарайському районі

💥у Бахчисараї, ймовірно, потрапили по військовій частині

💥вибухи у Сімферопольському районі

💥вибухи у районі Первомайського

💥вибухи в районі Червоногвардійського