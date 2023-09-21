Крим та Севастополь вибухає та горить, лунають сирени - росЗМІ

22 вересня 2023, 14:53

В тимчасово окупованому Севастополі тимчасово окупованого Криму продовжують вити сирени, відбуватись потужні вибухи та догорає штаб Чорноморського флоту російських окупантів.

Так звана «влада» Криму просить мешканців «зберігати спокій» та повідомляти про будь-які знайдені уламки та невпізнані предмети, схожі на уламки ракет чи безпілотників.

Так, наприклад, повідомляють про такий уламок в центрі міста Севастополь:

«Біля театру Луначарського в Севастополі впала ракета, яка не розірвалась. Може бути розгінний блок від неї!»

📢Також, з’явилась заява про шістьох «людей», які постраждали внаслідок удару по командному штабу рашистського флоту.

📢Інші джерела, повідомили про термінову евакуацію студентів з Севастопольського університету та шкіл.

Охоче фільмують все місцеві, тому з’являється багато фото та відео пожеж та диму в районі Бахчисараю, та портової зони Севастополя.

📢 В Балаклаві звучить повітряна тривога!

🔥 На трасі «Таврида» спостерігається велика пожежа, ймовірно горить все ж трава.

💥Також, місцеві вказують, що було влучання в ремонтну базу, де російські військові ремонтували свій металобрухт.

Матеріали представлені з російських джерел, та телеграм-каналу "Крымский ветер".