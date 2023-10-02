03 жовтня 2023, 12:55 Уночі 3 жовтня 2023 року знищено 29 ударних БпЛА та 1 крилату ракету Уночі 3 жовтня 2023 року російські окупанти атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К». Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой. У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей. 💥 Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей: 🛬 29 «Shahed-131/136»;

🚀 1 крилату ракету «Іскандер-К» ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 03.10.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com