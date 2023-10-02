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Суспільна думка
Події
03 жовтня 2023, 12:55

Уночі 3 жовтня 2023 року знищено 29 ударних БпЛА та 1 крилату ракету

Уночі 3 жовтня 2023 року російські окупанти атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К».

Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой.

У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

💥 Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

  • 🛬 29 «Shahed-131/136»;
  • 🚀 1 крилату ракету «Іскандер-К»

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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