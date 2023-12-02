У ніч на 3 грудня 2023 року знищено 10 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

03 грудня 2023, 13:13

У ніч на 3 грудня 2023 року противник атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ – рф та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської народної республіки.

🛬 Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

💥 В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

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