У ніч на 4 грудня 2023 року знищено 18 ударних БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59

04 грудня 2023, 12:47

У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

💥 В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 04.12.2023