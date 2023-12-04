Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
05 грудня 2023, 12:58

У ніч на 5 грудня 2023 року знищено 10 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА «Shahed-136/131» з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ — рф, а також зенітними керованими ракетами С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

🛬 Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

💥 В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 05.12.2023

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: