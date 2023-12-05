У ніч на 6 грудня 2023 року знищено 41 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

06 грудня 2023, 11:49

У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область — рф.

🛬 Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

💥 В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

❗️Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук дякує усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України!

Більшість знищених «шахедів» на їх рахунку!

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