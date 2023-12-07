Україна отримала від Німеччини новий пакет зброї

Повідомляється, що Україна отримала систему повітряної розвідки нового покоління Luna N, що входить до чергового військового пакету допомоги від Німеччини. Luna NG – система, яка перевершує попередню модель за всіма показниками. Про це свідчать опубліковані дані на сайті уряду ФРН у п’ятницю, 8 грудня.
ЗСУ отримали невелику кількість снарядів, безпілотники та вантажні автомобілі.
✔️До нового військового пакету увійшли:
- 250 снарядів калібру 155 мм;
- розвідувальний безпілотник LUNA NG;
- 10 розвідувальних дронів VECTOR;
- 70 автоматичних гранатометів MGW;
- 6 патрульних машин;
- 8 вантажівок Zetros;
- 100 тисяч військових аптечок;
- медичні матеріали.
Нагадаємо, на минулому тижні Україна вже отримувала пакет військової допомоги від ФРН. До нього було включено тисячі артилерійських снарядів 155 мм та партія патронів до снайперських гвинтівок.
📅Нагадаємо, що Rheinmetall має намір виготовити снаряди для України на €142 млн.