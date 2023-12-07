Україна отримала від Німеччини новий пакет зброї

08 грудня 2023, 16:33

Повідомляється, що Україна отримала систему повітряної розвідки нового покоління Luna N, що входить до чергового військового пакету допомоги від Німеччини. Luna NG – система, яка перевершує попередню модель за всіма показниками. Про це свідчать опубліковані дані на сайті уряду ФРН у п’ятницю, 8 грудня.

ЗСУ отримали невелику кількість снарядів, безпілотники та вантажні автомобілі.

✔️ До нового військового пакету увійшли :

250 снарядів калібру 155 мм;

розвідувальний безпілотник LUNA NG;

10 розвідувальних дронів VECTOR;

70 автоматичних гранатометів MGW;

6 патрульних машин;

8 вантажівок Zetros;

100 тисяч військових аптечок;

медичні матеріали.

Нагадаємо, на минулому тижні Україна вже отримувала пакет військової допомоги від ФРН. До нього було включено тисячі артилерійських снарядів 155 мм та партія патронів до снайперських гвинтівок.

📅Нагадаємо, що Rheinmetall має намір виготовити снаряди для України на €142 млн.