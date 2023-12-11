Норвегія надасть Україні додаткові системи ППО

13 грудня 2023, 15:41

Норвегія прийняла рішення про надання Україні додаткових систем сучасної протиповітряної оборони (ППО) NASAMS. Про це повідомлено на сайті уряду скандинавської країни у середу, 13 грудня.

📢«Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон (понад $30 млн – ред.). Деякі системи відправляються з наших власних складів, щоб забезпечити швидке доставлення в Україну, а інші замовляються у виробників і будуть відправлені пізніше. Україна надалі залежить від військової підтримки союзників і партнерів, щоб мати змогу протистояти російській агресії», – зазначено в офіційному повідомленні.

За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, ППО є надважливою частиною обороноздатності, а українська влада просить саме про посилення підтримки з системами ППО та робить на цьому акцент. Він підкреслив, що це буде "великим внеском" у здатність України захищати себе від російських загарбників.

📅Нагадаємо, що комплекси ППО «NASAMS» перебувають на озброєнні ЗСУ вже понад рік. Під час російських ракетних атак ці системи ППО майже завжди демонструють ефективність на рівні 100%.

📌Для довідки: NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) – пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Батарея включає радіолокаційну станцію, буксировану пускову установку із шістьма контейнерами для ракет AMRAAM із дальністю до 40 км і командним пунктом управління. Комплекс розробила норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace у співпраці з американською корпорацією Raytheon.