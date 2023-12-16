Австрія розблокувала 12-й санкційний пакет проти росії в обмін на поступки щодо Raiffeisen Bank

17 грудня 2023, 16:48

Австрія погодилася зняти блокування 12-го пакета санкцій проти росії, ініційованого ЄС. Це рішення було досягнуте після того, як Україна виключила банк Raiffeisen зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомляє "Європейська правда".

Вперше про процес розблокування було оголошено брюссельським кореспондентом "Радіо Свобода" Рікардом Джозвяком, який зазначив у своєму Twitter (X), що "Відень зняв своє застереження", а ухвалення пакета санкцій відбудеться на наступному тижні.

Reuters вказує, що Національне агентство України з питань запобігання корупції виключило Raiffeisen зі списку міжнародних спонсорів війни на своєму сайті. Те, що ця домовленість була частиною компромісу Відня, підтвердили співрозмовники агенції в ЄС. Профіль Raiffeisen Bank тепер заблоковано на сайті НАЗК з позначкою: "Статус ПРИЗУПИНЕНО на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії".

У рішенні саміту ЄС, який було опубліковано у четвер, відзначалося "вітання ухвалення" 12-го пакета санкцій проти росії, але пізніше виявилося, що Австрія заблокувала це рішення через включення Raiffeisen до списку міжнародних спонсорів війни.

✅Зазначимо, що 2 жовтня Україна виключила угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, враховуючи одну з ключових вимог Угорщини. Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала жодних гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємством ніколи більше не повториться, тому продовжує застосовувати своє вето на виділення 500 млн євро з Європейського фонду миру, через який відбувається фінансування допомоги для України.

📌Для довідки: Raiffeisen Bank International – являється єдиною австрійською компанією, що перебуває у переліку міжнародних спонсорів війни. Банк знаходиться у ньому з 23 березня 2023 року через рішення продовжувати фінансову діяльність на росії, де є одним із системно важливих банків для росіян.