Про повістки у «Дії» розповів міністр Федоров

18 грудня 2023, 14:10

Чутки про можливість вручення мобілізаційних повісток через застосунок «Дія» ширяться серед українців вже не перший місяць. Останнього разу бурхливе обговорення у соцмережах почалось після того, як депутат та колишній представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський зробив чергову заяву, що робоча група в Раді вже розробила деякі пропозиції щодо посилення мобілізації.

Віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю «24 канал» знову запевнив суспільство, що нічого подібного не передбачається.

📢«Повісток в "Дії" не буде. Ми говорили про це, і наразі я це підтверджую. Впровадження повісток у "Дії" не планується взагалі», - зазначив міністр.

👆Він наголосив, що це питання не на порядку денному.

📌Про можливу розсилку мобілізаційних повісток у «Дії» вперше заговорили у березні поточного року. Про це публічно заявляв військовий комісар Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Пізніше було спростовано цю інформацію представниками Міністерства цифрової трансформації й Центру протидії дезінформації. Але це не сприяло зникненню чуток, тож у жовтні Федоров погодився знову особисто зробити заяву, що такого рішення не планується. Тоді міністр пообіцяв, що повісток через «Дію» не буде, поки він очолює відомство.