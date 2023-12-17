Звільнився з посади заступник голови Нацполіції, у дружини якого «знайшли» російський паспорт

19 грудня 2023, 13:25

Дмитро Тишлек, заступник голови Національної поліції України у дружини якого журналісти знайшли російський паспорт, подав рапорт про власне звільнення. Про це Тишлек розповів у коментарі для видання РБК-Україна.

📢«Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», - повідомив він.

📢«Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав», - повідомив глава МВС Ігор Клименко.

📅Нагадаємо, що 26 жовтня проєкт bihus.info оприлюднив інформацію про те, що Тишлек має дружину Олександру Балакай з російським паспортом, яка володіє рухомим та нерухомим майном, що належить партнерові російського кримінального авторитета.

Тишлек тоді надав коментар, що факти з його біографії «були викривлені». 28 жовтня глава МВС Ігор Клименко заявив, що Тишлека усунули від виконання службових обовʼязків на час проведення службового розслідування.

📢«Факти з моєї біографії були викривлені», - зазначив заступник голови Нацполіції.

За повідомленням "Цензор" від 15 грудня, Тишлек пройшов перевірку та повернувся до виконання обов’язків заступника голови Нацполіції.

Зазначимо, що дружина Тишлека, за даними видання, використовувала російський паспорт для подорожей в окупований Крим.