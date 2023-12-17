Полтаві приготуватись: новий графік роздачі повісток

19 грудня 2023, 13:43

Від наступного тижня у Полтаві всім військовозобов'язаним мешканцям будуть вручати повістки в межах міста за новим графіком. За інформацією «Українських новин», представники Територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) та поліцейські обходитимуть місто як вранці, так і в вечірній час. Про це зазначено у розпорядженні виконувача обов'язків мера Полтави Катерини Ямщикової та коментарі спікера обласного ТЦК Романа Істоміна.

📢«Відповідно до встановленого розпорядку, робочий час груп оповіщення на території Полтави буде з 07:00 до 10:00 ранку та з 17:00 до 20:00 вечора», - вказано в офіційному документі.

Графік роздачі повісток буде складено окремо для різних округів Полтавської громади. Катерина Ямщикова відзначила важливість участі поліції у роботі груп оповіщення.

📢«Щодо графіка, ТЦК та СП раніше займались адресними повідомленнями переважно вранці та ввечері, коли громадяни перебували вдома. У складі груп ТЦК та СП також діє поліція. Ми також закликаємо керівників ОСББ надавати доступ до під'їздів. Це два аспекти, які сприяють ефективному виконанню завдань ТЦК та СП», - відзначено у документі.

📅Нагадаємо, що на початку грудня Міноборони України повідомило, що співпраця з рекрутинговими компаніями призвела до збільшення кількості відгуків на військові вакансії. Однак, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, рекрутингова кампанія не є повноцінною альтернативою традиційній мобілізації.