Нічна атака російських дронів на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

22 грудня 2023, 14:27

У ніч на 22 листопада Київ пережив чергову російську. Окупанти запустили ударні безпілотники типу «шахед» по столиці України. Це стало третьою подібною атакою за останні шість днів. За інформацією Київської міської військової адміністрації, уламки дронів впали в трьох різних районах міста, на жаль

📢«Знову ті самі «Shahed» і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох — вибиті вікна. За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований», - зазначили в КМВА.

Голова Дарницької військової адміністрації Києва Микола Калашник повідомив у Telegram, що в результаті нападу окупантів пошкоджено будинок, який був ще в стані будівництва, люди не постраждали.

📢«Двоповерховий будинок, який був недобудованим, тут, на щастя, нікого не було. Триває ліквідація вогню. Поруч у житлових будинках вилетіли вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі», - написав він.

У Голосіївському районі також було зафіксовано падіння уламка, але без руйнувань та жертв.

📢«Інформація оновлюється й уточнюється. Пошкоджені будівлі ми відновимо. Але життя не відновиш. Тож найважливіше, що цей удар Київ пережив без жертв», - заявили в КМВА.

Серед тих, хто постраждав від цього нападу, телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальський. Його квартира повністю пошкоджена, але сама сім’я залишилася цілою.