Міністр Федоров знову пояснив суспільству про повістки у «Дії»

24 грудня 2023, 13:07

Міністру цифрової трансформації України Михаїлу Федорову в черговий раз довелось спростовувати заяви такі, що зробив військовий Назарій Кішак щодо можливості введення повісток у застосунку "Дія".

📢У своєму фейсбуці віцепрем’єр-міністр наголосив: "Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так".

У суботу, 23 грудня, про появу мобілізаційних повісток у застосунку “Дії” анонсував командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак, який до повномасштабного вторгнення був на посаді радника Івано-Франківської міськради з безпеки та правопорядку.

На своїй сторінці у Facebook він зробив допис, що з 28 грудня в рамках посилення мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости.

📢Військовий також зробив допис про роздачу повісток у додатку "Дія": «Можете видаляти "Дію" вже», – написав він.

У своїй заяві Федоров заспокоїв суспільство, що в майбутньому в застосунку "Дія" ніколи не буде жодних повісток. Також він запевнив, що вже наступного року планується застосування значної кількості дронів.

📌Зазначимо, що міністр оборони Рустем Умеров раніше заявив про розгляд можливості розсилання електронних повідомлень військовозобов'язаним для запрошення до військкоматів, що є частиною обговорень щодо посилення мобілізаційних заходів.