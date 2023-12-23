Мешканців прикордонного села на Чернігівщині росіяни атакували під час роздачі хліба

24 грудня 2023, 19:09

Повідомляється, що російські окупанти атакували з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Про це інформує Нацполіція у своєму повідомленні у неділю, 24 грудня.

📢«Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Осколками посікло легковий автомобіль з хлібом», – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує підступно обстрілювати мирне населення прикордоння. Тож поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області.

У відповідь на цей інцидент поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.