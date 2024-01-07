Немає нічого важливішого за підтримку України – Туск

22 січня 2024, 13:15

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив важливість створення відчуття, що Польща є найбільш надійним і стабільним союзником України в контексті протистояння російській агресії. Про це йдеться у повідомленні канцелярії прем'єра на сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter).

Туск підкреслив, що підтримка України у її військових зусиллях проти агресії росії є абсолютним пріоритетом.

📢«Це абсолютно номер один», - зауважив політик.

📢«Нам належить обговорити багато двосторонніх питань, інтереси. Є деякі конфлікти інтересів, ми це добре знаємо і говоритимемо про це, не лише в дусі дружби, що очевидно, а з настроєм на якнайшвидше розв'язання цих проблем, а не на продовження або збільшення їх», - заявив польський прем'єр.

📅Нагадаємо, що Туск прибув до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, що стало першим офіційним відрядженням політика в Україну після призначення на посаду наприкінці 2023 року.

Крім того, новий уряд Польщі розглядає можливості збільшення виробництва боєприпасів та військової техніки, активно працюючи над новим пакетом допомоги для України.