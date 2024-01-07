ВПО ще місяць, до березня, отримуватимуть виплати

26 січня 2024, 16:41

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 25 січня, прийняв рішення про подовження виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня. Також вирішено продовжити виплати для переселенців-пенсіонерів ще на шість місяців. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

📢«З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть подовжені ще на шість місяців для ВПО з числа пенсіонерів, громадян, які мають інвалідність 1-ї або 2-ї груп, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й інших уразливих категорій. Загалом держава продовжуватиме підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб», - зазначив прем'єр.

Підкреслено, що виплата допомоги на проживання переселенцям автоматично продовжується з 1 лютого 2024 року на місяць без додаткового звернення для тих, у кого у січні 2024 року закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги. Також передбачено, що подання заяви для подовження допомоги на проживання переселенцям, які мають право на її подовження, здійснюється відповідно до чинного порядку.

📅Нагадаємо, що раніше прем'єр заявив про виділення Кабміном 470 млрд грн на соціальні витрати. Пенсії зростуть у середньому на 13%, а на субсидії уряд виділить 50 млрд грн.

Також у грудні Шмигаль повідомив про своєчасну виплату пенсій та зарплати вчителям та лікарям у 2024 році, а також про проведення їхньої індексації у березні, як це передбачено законодавством.