У Кремінній на Луганщині російські окупанти розстріляли сім’ю – ЗМІ

29 січня 2024, 15:05

Родичі вбитої сім'ї в тимчасово окупованій Кремінній на Луганщині повідомили, що російські військові розстріляли їх. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела та родичів вбитої родини.

За даними російських журналістів, тіла жінки віком 60 років, її дочки, яка мала 37 років, і зятя, 41 рік, знайшли в Кремінній з вогнепальними пораненнями 26 січня. Родичі вбитої родини також додали, що у 37-річної загиблої жінки залишилася 18-річна донька.

Окупанти нібито затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12271 Фідана Хаєрзаманова за підозрою у розстрілі мирних громадян. Також оголошено у розшук його товаришів по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.

Це далеко не перший випадок подібного насильства й звірства російських окупантів на нашій землі. У жовтні 2023 року в окупованій Волновасі Донецької області російські військові розстріляли дев'ятьох мирних жителів, включаючи сім'ю з двома дітьми.

У грудні на окупованих територіях Херсонської області російські військові вбили школяра, хлопчика, який вчився у восьмому класі, під час жорстокого нападу на його родину нібито через фотографію, яку він зробив не в «тому місці».