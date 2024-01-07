Економічні санкції проти росії продовжено – Рада ЄС

29 січня 2024, 17:08

Країни ЄС продовжили дію економічних санкцій проти росії ще на шість місяців – до 31 липня 2024 року. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, 29 січня.

Зазначено, що ці санкції були запроваджені ще у 2014 році у відповідь на дії росії, які дестабілізували ситуацію в Україні. А з лютого 2022 року їх суттєво розширили після повномасштабного вторгнення російських військ до України.

📢«Наразі вони складаються з широкого спектра галузевих заходів, включно з обмеженнями на торгівлю, фінанси, технології й товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морським транспортом сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків і призупинення мовлення й ліцензій кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних ЗМІ. Крім того, запроваджено конкретні заходи щодо посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що санкції будуть діяти та посилюватись, поки триватимуть незаконні агресивні дії росії. За потреби швидко будуть вжиті додаткові дієві заходи.

📅Як повідомлялось раніше, 18 грудня 2023 року Євросоюз оголосив про впровадження 12 пакету санкцій проти росії. Він включав обмеження проти російського алмазного та діамантового сектору економіки, певні заходи проти військово-промислового комплексу рф, посилення контролю за дотриманням стелі цін на нафту, а також персональні санкції проти групи відомих росіян.

Також раніше у ЗМІ повідомляли, що Євросоюз розглядає можливість ввести 13 пакет санкцій проти росії. Його можуть узгодити до 24 лютого – другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ до України.