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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
31 січня 2024, 13:42

Вікторія Нуланд прибула з робочим візитом до Києва

З посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк повідомлено, що заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва в середу, 31 січня.

📢«Вітаю з поверненням в Україну заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні», – зазначила Брінк.

Нагадаємо, Вікторія Нуланд раніше закликала союзників України готуватися до тривалого протистояння з росією і наголосила на необхідності матеріальної та психологічної готовності до цього тривалого шляху.

Також у лютому 2023 року Нуланд наголошувала, що після закінчення війни Україна повинна мати армію, яка не допустить повторного вторгнення росії, та казала про те, що Україні потрібна складна протиповітряна оборона і набагато сильніша охорона кордонів.

Джерело: "Ambassador Bridget A. Brink"
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