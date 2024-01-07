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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 лютого 2024, 12:13

У ніч на 19 лютого 2024 року знищено 4 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131

Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу «Shahed», які противник випустив у напрямку Харківщини із Бєлгородської обл.

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Система наведення цих БпЛА – інерціальна. «Шахед» має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу 200 кг, загальну довжину 3,5 м та розмах крил 2,5 м. Маса уламково-фугасної бойової частини – 40-50 кг.

Нагадаємо, що не можна самостійно фотографувати уламки збитих дронів та не можна публікувати кадри уламків чи роботу ППО зі збиття ворожих безпілотників. Річ у тім, що бортові номери на корпусах вже збитих БпЛА допомагають рашистам коригувати координати майбутніх ударів.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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