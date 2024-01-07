Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 лютого 2024, 12:28

Знищено ще два російськи винищувачі Су-34 та Су-35С

Головнокомандувач ЗСУ, Олександр Сирський, повідомив у Facebook в понеділок, 19 лютого, про нові втрати російської авіації – збиті літаки Су-34 і Су-35.

📢«Сьогодні зранку Повітряні сили Збройних сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С», – написав він.

💪Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук, уточнив у Telegram, що літаки було збито на східному напрямку.

💥Раніше в понеділок стало відомо про вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі. Була отримана інформація про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке.

✔️Нагадаємо, що вранці 17 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили одразу три російські винищувачі на східному напрямку.

✔️Також 18 лютого на цьому ж напрямку було знищено ще один ворожий винищувач – Су-34.

Джерело: "Головнокомандувач ЗСУ, Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: