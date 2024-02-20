Ситуація щодо російського вторгнення на 20.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.02.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 404950 (+1230) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6503 (+5) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12268 (+36) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 9773 (+40) од;
- РСЗВ / MLRS – 988 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 675 (+1) од;
- літаків / aircraft – 338 (+2) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7521 (+61);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1902 (+3);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 25 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12805 (+38) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1551 (+6).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!