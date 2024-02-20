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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
20 лютого 2024, 13:04

Ситуація щодо російського вторгнення на 20.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.02.24 were approximately:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 404950 (+1230) осіб / persons;
  • танків / tanks ‒ 6503 (+5) од;
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 12268 (+36) од;
  • артилерійських систем / artillery systems – 9773 (+40) од;
  • РСЗВ / MLRS – 988 (+2) од;
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 675 (+1) од;
  • літаків / aircraft – 338 (+2) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7521 (+61);
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1902 (+3);
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 25 (+0) од;
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12805 (+38) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1551 (+6).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Разом переможемо! / Let's win together!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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