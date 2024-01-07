У ніч на 20 лютого 2024 року знищено 23 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф).
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
💥 В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.