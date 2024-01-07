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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
20 лютого 2024, 13:12

У ніч на 20 лютого 2024 року знищено 23 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф).

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До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

💥 В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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