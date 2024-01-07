По Куп’янську росіяни вперше вдарили касетною авіабомбою – ОВА

04 березня 2024, 17:20

Вперше у неділю, 3 березня, російські війська використали авіабомбу з касетним зарядом для удару по Куп'янську, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

📢«Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБом із касетними зарядами. Це збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей», – зазначив він.

Такі атаки ставлять під загрозу безпеку мирного населення, і тому на Раду оборони області поставлено питання про можливість примусової евакуації сімей з дітьми з ряду населених пунктів.

📅Нагадаємо, що вдень 3 березня авіаудар російської армії по центру міста Курахове в Донецькій області призвів до поранення 16 людей.

Раніше було повідомлено, що в Харківській області розглядається можливість розширення примусової евакуації сімей з дітьми ще у 18 населених пунктах.

*фото ілюстративне