Cудитимуть керівників окупаційних «многофункциональных центров» на Луганщині

05 березня 2024, 14:05

За матеріалами СБУ за співпрацю з російськими окупантами судитимуть трьох мешканців Луганщини, які очолюють структури окупаційних «многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) на тимчасово окупованій території області.

Серед обвинувачених – колишній луганський юрист, який наразі керує так зв. «гу лнр МФЦ», тобто усію мережею цих установ, створеною агресором для втягування місцевих мешканців у російську правову систему.

Двома іншими фігурантами є колишня очільниця реабілітаційного центру та ексзавідувачка дитсадку.

Доведено, що у 2023 році вони пішли на співпрацю з ворогом та отримали посади начальників відділень «МФЦ» в Станично-Луганському та у місті Первомайську.

Правопорушники сприяють реалізації намірів кремля «інтегрувати» захоплені українські території до рф шляхом «паспортизації» населення. Окупанти обмежують у правах українців на тимчасово окупованих територіях, змушуючи їх звертатися до «МФЦ» для отримання паспортів рф та інших документів російського зразка.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, за колабораційну діяльність їм загрожує до 10 років тюрми.

Слідчі дії щодо цих осіб завершено, обвинувальні акти перебувають на розгляді в суді.

Розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.